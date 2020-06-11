"В соответствии с Конституцией президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус – он дал отрицательный результат", – цитирует издание Гордон сообщение пресс-службы.

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с обнаружением коронавирусной инфекции у его супруги Елены. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В Офисе украинского президента подчеркнули, что Конституцией "ситуации самоизоляции и карантина не предусмотрены". "Президент Украины каждый день проходит тестирование методами ПЦР и ИФА, а также медосмотры. Он ограничивает круг общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни отменяются", – заявили в офисе.

Также Зеленский не будет участвовать в массовых мероприятиях и совершать рабочие поездки за пределы Украины.

О том, что супруга президента Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус, стало известно сегодня. В Офисе президента Украины сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни нет.