Ученые нашли новую угрозу COVID-19 для организма человека

Автором статьи, опубликованной в журнале Annals of Neurology, выступил руководитель отделения университета по нейроинфекционным заболеваниям и общей неврологии, профессор неврологии доктор Игорь Коральник. В ходе исследования он вместе с коллегами провел ретроспективный анализ всех пациентов с COVID-19, госпитализированных в Northwestern Medicine.

Коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ученых из Северо-Западного университета США, которые составили обзор неврологических симптомов зараженных пациентов.

«Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, которые включают головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли», — отмечается в пресс-релизе университета. Авторы работы считают, что болезнь может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг и нервы, а также мышцы.

По словам Коральника, существует множество различных причин, по которым COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию. Поскольку это заболевание способно поражать несколько органов (легкие, почки, сердце), мозг также может страдать от недостатка оксигенации или от нарушений свертываемости крови, которые могут привести к ишемическому или геморрагическому инсульту.

Кроме того, уточняет врач, вирус может вызвать прямую инфекцию мозга и оболочки головного мозга. Реакция иммунной системы на инфекцию может вызвать воспаление, повреждающее мозг и нервы.

«Об этом важно знать широкой общественности и врачам, потому что инфекция SARS-CoV-2 может первоначально иметь неврологические симптомы, прежде чем возникнут лихорадка, кашель или проблемы с дыханием», — сказал доктор.