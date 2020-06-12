Трамп: если не выиграю выборы, найду, чем заняться

Дональд Трамп в случае неудачи на президентских выборах в США в ноябре признает свое поражение и найдет себе применение.

Глава Белого дома критически оценил действия бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, передает ТАСС.

"Конечно, если я не выиграю, то я не выиграю. Ну, буду двигаться дальше и займусь другими вещами", - заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.