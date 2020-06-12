В Турции снова выросло число заразившихся коронавирусом за сутки
В Турции за последние сутки выявлено 1 195 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 175 218. Такие данные привел сегодня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.
"Сегодня выявлены 1 195 новых случаев, всего заразившихся - 175 218. Мы потеряли сегодня 15 пациентов, всего умерших - 4 778. Вылечились сегодня 1 242 пациента, всего - 149 102", - заявил Коджа.
Вчера в Турции выявили 987 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 пациентов скончались.