Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших рынков Пекина

Коронавирус выявлен на доске для разделки импортированного лосося на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина – «Синьфади». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса. У девяти работников рынка, контактировавших с рыбной продукцией, коронавирус не выявлен, однако все они помещены на карантин.

Проверка рынка «Синьфади» была организована после того, как в китайской столице впервые после двухмесячного перерыва коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. В Пекине в связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки.