Ученые: яблоки помогут снизить риск инфаркта и инсульта

Употребляющие по два яблока в день люди имеют расслабленные кровеносные сосуды. Регулярное добавление в рацион этого фрукта способно снизить риск инфаркта и инсульта, выяснили ученые, которых цитирует журнал American Journal of Clinical Nutrition.

Они провели эксперимент с участием 40 человек с повышенным уровнем холестерина. Испытуемых попросили употреблять по два крупных яблока ежедневно в течение восьми недель. Затем ученые сравнили их показатели. Оказалось, что уровень «плохого» холестерина после эксперимента уменьшился почти на 4%, а кровеносные сосуды были более здоровыми и расслабленными.

Эксперты поясняют: в двух крупных яблоках содержится почти четверть суточной рекомендованной дозы пищевых волокон, а также клетчатка, которая подпитывает бактерии в кишечнике, способные уменьшить показатели холестерина.