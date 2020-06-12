Турция готовится к созданию двух постоянных военных баз на территории Ливии, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на военные источники.

Согласно информации, признанное ООН Правительство национального согласия Ливии рассматривает вопрос о предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия, где Анкара планирует развернуть системы ПВО и боевые беспилотники. Вторая база может быть создана в порту Мисрата, где будут дислоцированы корабли ВМС Турции, пишет РИА Новости.

По данным газеты, Турция может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне Ливии, и присутствие турецких военных кораблей необходимо для обеспечения безопасности буровых работ.