Ученые из Германии: маски способны замедлить распространение коронавируса

Маски для лица помогают бороться с распространением коронавируса и могут замедлить его на 40%, говорится в исследовании группы ученых из Германии.

Как пишет Forbes, специалисты обратили внимание на опыт города Йена в федеральной земле Тюрингия: он одним из первых сделал ношение масок обязательным. Через 20 дней число новых случаев в городе сократилось на 25%, а затем упало почти до нуля. При этом большинство других поселений в Тюрингии и других землях Германии ввели маски на несколько дней или недель позже, и там инфекция продолжала распространяться, говорится документе.

Исследователи сравнили ситуацию в Йене до и после введения обязательных масок со средними результатами в группах в других немецких городах, которые представляют собой ту же демографическую выборку. В более крупных городах эффект от масок был еще более ощутимый, отмечает Bloomberg.

Маски могут быть сравнительно недорогим способом ограничить распространение коронавируса, и хотя в некоторых регионах сложно установить эффект именно от ношения масок, результаты исследования все равно указывают на их эффективность, заключают авторы исследования.