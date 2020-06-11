Трамп убежден: смогу объединить охваченную протестами страну

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News выразил уверенность, что ему удастся объединить страну, охваченную полемикой о расизме и полицейском произволе.

«Я определенно так думаю и надеюсь на это», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, является ли он лидером, который способен «объединить» США, передает РИА «Новости».

«Думаю, то, чего мы достигли, потрясающе, учитывая то, в чем мы были. Отношения у нас потрясающие. … Дух, который есть в этой стране, особенно учитывая, что произошло: как гром среди ясного неба по нам ударила чума из Китая, … потом мы восстановились и по нам ударили беспорядки, которые не были бы обязательны, если бы губернаторы и мэры предприняли более жесткие меры», – сказал Трамп.