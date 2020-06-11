Пашинян: Если меня уличат в коррупции, то пусть повесят

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал повесить его, если он будет уличен в коррупции. С таким заявлением он выступил на внеочередном заседании Национального собрания Армении, отвечая на вопросы депутатов, пишет Panarmenian.net.

По словам армянского премьера, вокруг властей Армении и его семьи распространяется много дезинформации, цель которой - подорвать доверие народа к властям, создать «кризис доверия».

«Если я буду втянут в коррупцию, призываю граждан Армении повесить меня на площади Республики», - заявил премьер.