Назван наиболее пострадавший от коронавируса регион мира

Сейчас основную тяжесть эпидемии коронавируса несут на себе страны Американского региона. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Reuters.



По его словам, четыре из 10 государств, наиболее пострадавших от вируса, находятся в Северной или Южной Америке. Райан также отметил, что вирус «очень активен» в этой области.

Специалист рассказал, что все больше беспокойства вызывает ситуация в Бразилии, в частности в густонаселенных городах страны. Хотя система здравоохранения Бразилии «еще справляется», но отделения интенсивной терапии уже практически переполнены. Также тяжелая ситуация с заболеванием наблюдается в Мексике, пишет «Лента.ру».