Посол Азербайджана в Евросоюзе в интервью haqqin.az: «Европа жестко отреагировала на провокации армян в Шуше»

Принципиальное для отношения международного сообщества к конфликту вокруг Нагорного Карабах а заявление Европарламента haqqin . az прокомментировал глава представительства Азербайджана в Евросоюзе, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Королевстве Бельгия Фуад Искендеров.

Накануне состоялся министериал стран «Восточного партнерства», которое объединяет шесть стран постсоветского пространства и Евросоюз. И в тот же день Европарламент принял заявление, осуждающее Армению за строительство дороги на оккупированных территориях Азербайджана.

- В распространенном Европарламентом заявлении подчеркивается, что строительство новых транспортных линий на оккупированных территориях возможно только с согласия Азербайджана и в рамках урегулирования конфликта на основе территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ нашей страны. Как вы оцениваете политическое значение этого документа?

- Поддержка территориальной целостности стран «Восточного партнерства», включая, естественно, Азербайджан, - это уже устоявшийся, необратимый и ясно выраженный приоритет ЕС на протяжении последних лет. Начиная с 2017 года эта позиция была сформулирована как «поддержка территориальной целостности в рамках международно признанных границ государств». Причем этот подход Евросоюза был не только обобщенным, в отношении всех стран ВП, но и входил в основу двусторонних документов, подписанных только с Азербайджаном. Например, в июле 2018 года по инициативе и при участии президента Ильхама Алиева между Евросоюзом и Азербайджаном было подписано соглашение «Приоритеты сотрудничества», где поддержка территориальной целостности Азербайджана в рамках международных границ была отмечена как взаимная ценность и обязательство сторон. Это, кстати, полностью нивелировало попытки вольного интерпретирования оккупантами данного принципа ЕС как «не относящегося» к нашей стране, якобы «примкнувшей» к общей команде стран (Грузия, Украина, Молдова), которые также имеют неразрешенные конфликты.

Кроме того, на протяжении последних трех лет в доктринальных и имеющих обязательный для выполнения правовой характер резолюциях Европарламента эта позиция переросла в очевидный и необратимый тренд. Словом, на протяжении последних трех лет в ЕС формировалась объективная международно-правовая база для оценки агрессии Армении против Азербайджана.

- И эта оценка нашла отражение в последнем заявлении Европарламента...

- Вот именно. В этом документе поддержка Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ была впервые использована в контексте урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, причем наши территории были названы оккупированными. Кроме этого, заявление было сделано тремя главными акторами Евросоюза на Южном Кавказе - докладчиком по Армении Траяном Бэсеску (бывший президент Румынии), докладчиком по Азербайджану Ильяной Зовко (член Комитета по международным делам Европарламента) и сопредседателем комитета по парламентскому сотрудничеству с Азербайджаном, Арменией и Грузией Мариной Кальюранд (бывший министр иностранных дел Эстонии). Это очень серьезные и авторитетные политики, специализирующиеся на Южном Кавказе.

Более того, данное заявление было включено в официальный твит Комитета по международным делам Европарламента. Важно и то, что документ обусловил реализацию армянами трансграничных проектов обязательным согласием Азербайджана. Это качественно новый этап в квалификации армяно-азербайджанского конфликта нашими европейскими партнерами. По существу, все было названо своими именами.

- Почему эта позиция ЕС была выражена именно в связи с планами строительства дороги из Армении в Карабах?

- Я вижу в этом конкретное предостережение властям Армении и криминально-сепаратистскому режиму в оккупированном Ханкенди. Судите сами. Изолировавшая себя Армения пытается строить дороги, ведущие в тупики - либо до охраняемых иностранными войсками границ, либо на оккупированные территории. Оба варианта бесперспективны. В первом случае они контролируются другой страной, во втором - обязательно будут контролироваться настоящим хозяином территорий, то есть нашей страной. Армянские политики могут выйти на уровень стратегических транспортных коммуникаций только в иллюзорных мифах о «Великой Армении». В реальности же эта страна намеренно выбрала режим самоизоляции. Замкнутая в себе транспортная система, по большому счету, ведет ее к экономическому инцесту, исключающему использование собственной территории даже для небольших, сквозных, экономических проектов. При такой логистике даже краденое с оккупированных территорий не спасет Армению от экономического коллапса.

Сравните эту ситуацию с ролью Азербайджана, транспортные проекты которого выходят далеко за пределы региона, соединяют центры мировой торговли, находящиеся за тысячи километров друг от друга. Если бы Армения отказалась от агрессивной политики в отношении Азербайджана, она могла бы еще надеяться на вовлечение в эти проекты, как это имеет место в отношении более предсказуемых соседей нашей страны. Но своими провокационными планами по «закреплению присутствия» на оккупированных территориях она практически лишает себя этого последнего шанса. Евросоюз, хорошо освоивший уроки недавней истории, предупреждает Ереван об этой угрозе и призывает действовать в соответствии со здравым смыслом, что в случае конфликта с Азербайджаном означает приверженность нормам и принципам международного права. Но, судя по всему, армянские политики собственными иллюзиями продолжают загонять себя в угол.

- Можно ли назвать это последнее заявление Европарламента дипломатическим успехом Азербайджана?

- Безусловно. Но прежде всего это провал армянской внешней политики в европейском направлении. Попытки оккупантов позиционировать свою деятельность как соответствующую европейским ценностям потерпели фиаско. Европа не поддалась на «прозападную» риторику новых лидеров Армении и жестко отреагировала на провокации в Шуше, Худаферине, а также иллюзорные транспортные замыслы новых боссов криминального режима на оккупированных территориях.

Что касается победы... Как ветеран войны и как дипломат я считаю, что полная победа в войне может быть только одной. Она обязательно будет достигнута. И не только усилиями дипломатов. В первую очередь - политической волей и всенародной поддержкой президента Азербайджана, экономическим потенциалом страны и, в случае необходимости, еще не реализованной мощью наших Вооруженных сил. Именно поэтому необходимо расценивать последние тектонические сдвиги в позиции Евросоюза как серьезные политические достижения руководства страны на пути к этой победе. Как последовательное формирование благоприятных международных условий и правового признания миром необходимости прекращения армянской оккупации.