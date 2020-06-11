TƏBİB о лечении больных коронавирусом с легкими симптомами

Кабинет министров внес изменение в решение Кабмина №161 «О правилах взятия на территории Азербайджанской Республики под карантинный контроль в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем» от 1 мая 2020 года.

В решении Кабмина говорится, что, если лица с подтвержденным фактом заражения инфекционным заболеванием переносят заболевание в легкой форме и если их лечение считается возможным за пределами специального медицинского учреждения, то они, по заключению врача, изолируются в месте проживания или пребывания, соблюдая эти правила, и над ними осуществляется медицинское наблюдение.

В связи с этим решением Кабмина Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) выступило с заявлением. В заявлении говорится, что «в настоящее время наблюдение и лечение пациентов без симптомов или с легкими симптомами COVID-19 осуществляются в медицинских учреждениях специального режима. Принимая во внимание растущую скорость заражения вирусом, Оперативный штаб при Кабмине обсуждает применение этого изменения в лечении больных COVID-19. В случае принятия решения об изоляции и лечении в домашних условиях больных с легкими симптомами COVID-19 или без симптомов общественность будет об этом проинформирована».