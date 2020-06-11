Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 02:29

Соединенные Штаты переживают беспрецедентное для этой страны событие. В городе Сиэтле, на крайнем северо-западе страны, возникла первая «Народная республика». Еще ее называют «Автономной зоной Капитолийского холма», имея в виду территорию в несколько кварталов в центре города вокруг Капитолия штата Вашингтон. От кого автономная? Прежде всего от полиции, но в более широком плане от федеральных властей, от Вашингтона как столицы страны.

Здесь в течение недели продолжались схватки между блюстителями порядка и протестующими, и тогда этот район погружался в облака слезоточивого газа. Как и по всей стране, искрой для протестов послужило убийство полицейским темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, о чем подробно сообщал haqqin.az. Но в Сиэтле события приняли неожиданный поворот. Когда местное полицейское начальство увидело, что справиться с протестующими невозможно, оно приказало всем копам оставить здание участка, задрапировать окна и предоставить гражданам делать в этом районе все что им вздумается. Сразу же на вывеске «Управление полиции Сиэтла» слово «полиции» было зачеркнуто и вместо него написано «народа». «Народной республике Капитолийский холм» несколько дней от роду. Что же там происходит? Никакого разбоя или мародерства, все ведут себя дисциплинированно. В одном уголке создана зона для курения, в другом - медицинский пост. На помощь пришли волонтеры из местной пожарной службы, которые поставили несколько десятков портативных туалетов. От использования денег на территории «республики» решено отказаться - газированная вода и легкая закуска выдаются бесплатно, а те, кого одолел голод, могут перейти через заграждения из баррикад и купить себе хот-дог уже в «капиталистической зоне» за 6 баксов. А на территории автономии с утра до вечера проходят концерты популярных рок-групп, происходят театральные представления, каждый желающий может высказаться без ограничений - полная свобода слова. Главным лозунгом жителей нового политического образования стало требование расовой справедливости. Но далеко не только это. Кстати, этнический состав Сиэтла достаточно специфичен. Белых здесь 67 процентов, но на втором месте - выходцы из Азии, их 14 процентов, а чернокожих лишь 7 процентов, как и латинос. Кроме того, Сиэтл считается одним из интеллектуальных центров Америки. Так вот, многие из лозунгов здешних граждан направлены против воротил с Уолл-стрит, больших корпораций и напоминают требования движения Occupy, которое устраивало бунт в Нью-Йорке и других городах страны несколько лет назад. Один из руководителей автономии, представляющий «Партию социалистической альтернативы», даже предложил дополнить список требований пунктом повысить налоги для компании Amazon, чья штаб-квартира находится в Сиэтле. Но другие с этим не согласились, посчитав, что это лишь отвлекает внимание от борьбы против расизма.