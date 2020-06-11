В США распускают полицию. А Байден угрожает Трампу военным переворотом наша корреспонденция
Соединенные Штаты переживают беспрецедентное для этой страны событие. В городе Сиэтле, на крайнем северо-западе страны, возникла первая «Народная республика». Еще ее называют «Автономной зоной Капитолийского холма», имея в виду территорию в несколько кварталов в центре города вокруг Капитолия штата Вашингтон. От кого автономная? Прежде всего от полиции, но в более широком плане от федеральных властей, от Вашингтона как столицы страны.
Здесь в течение недели продолжались схватки между блюстителями порядка и протестующими, и тогда этот район погружался в облака слезоточивого газа. Как и по всей стране, искрой для протестов послужило убийство полицейским темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, о чем подробно сообщал haqqin.az. Но в Сиэтле события приняли неожиданный поворот. Когда местное полицейское начальство увидело, что справиться с протестующими невозможно, оно приказало всем копам оставить здание участка, задрапировать окна и предоставить гражданам делать в этом районе все что им вздумается. Сразу же на вывеске «Управление полиции Сиэтла» слово «полиции» было зачеркнуто и вместо него написано «народа».
«Народной республике Капитолийский холм» несколько дней от роду. Что же там происходит? Никакого разбоя или мародерства, все ведут себя дисциплинированно. В одном уголке создана зона для курения, в другом - медицинский пост. На помощь пришли волонтеры из местной пожарной службы, которые поставили несколько десятков портативных туалетов. От использования денег на территории «республики» решено отказаться - газированная вода и легкая закуска выдаются бесплатно, а те, кого одолел голод, могут перейти через заграждения из баррикад и купить себе хот-дог уже в «капиталистической зоне» за 6 баксов. А на территории автономии с утра до вечера проходят концерты популярных рок-групп, происходят театральные представления, каждый желающий может высказаться без ограничений - полная свобода слова.
Главным лозунгом жителей нового политического образования стало требование расовой справедливости. Но далеко не только это. Кстати, этнический состав Сиэтла достаточно специфичен. Белых здесь 67 процентов, но на втором месте - выходцы из Азии, их 14 процентов, а чернокожих лишь 7 процентов, как и латинос. Кроме того, Сиэтл считается одним из интеллектуальных центров Америки. Так вот, многие из лозунгов здешних граждан направлены против воротил с Уолл-стрит, больших корпораций и напоминают требования движения Occupy, которое устраивало бунт в Нью-Йорке и других городах страны несколько лет назад. Один из руководителей автономии, представляющий «Партию социалистической альтернативы», даже предложил дополнить список требований пунктом повысить налоги для компании Amazon, чья штаб-квартира находится в Сиэтле. Но другие с этим не согласились, посчитав, что это лишь отвлекает внимание от борьбы против расизма.
Президент Трамп в своем духе отреагировал на появление «народной республики». «Домашние террористы захватили Сиэтл», - написал он в твиттере и обратился к мэру города Дженни Даркан: «Отбейте его от захватчиков. Если вы этого не сделаете, то это сделаю я».
В ответ Даркан отбрила его: «Оставьте нас в покое. Возвращайтесь в свой бункер».
Положение у Трампа незавидное. Если он не проявит жесткости, то будет выглядеть в глазах нации слабаком, который только и способен, что на громкие угрозы в твиттере. Но применить силу он также не может: во-первых, это невозможно без согласия местных властей, имеющих широкие полномочия на своей территории, и во-вторых, против использования армии для пресечения беспорядков категорически выступают американские военные.
А трещина между хозяином Белого дома и армейскими военачальниками расширяется день ото дня. Haqqin.az уже сообщал о резкой критике, которой подверг президента бывший шеф Пентагона Джим Мэттис, заявивший о том, что Трамп «разделяет страну». А теперь председатель Объединенного комитета штабов американской армии Марк Милли выразил сожаление о том, что 1 июня он сопровождал Трампа на позорную фотосессию в Вашингтоне. «Это была ошибка», - заявил Милли.
К хору критикующих президента присоединился и весьма популярный в стране Колин Пауэлл, республиканец, генерал армии и госсекретарь США во время первого срока президента Джорджа Буша-младшего. Пауэлл открыто заявил о своей поддержке на выборах кандидата от демократов Джо Байдена, что стало новым ударом по Трампу.
И Байден, почувствовавший за собой поддержку военных, заговорил смелее, чем прежде. В интервью CNN он сказал, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на ноябрьских выборах. Интервьюер спросил у Байдена, что произойдет, если Трамп проиграет на президентских выборах, но откажется покинуть свой пост. «Я абсолютно уверен, военные очень быстро выпроводят его из Белого дома», — ответил Байден.
Трампу ничего не осталось делать, кроме как отправиться на этот уик-энд играть в гольф в Нью-Джерси. По словам его помощников, это признак возвращения к нормальной жизни. И это в стране, где число смертей от коронавируса перевалило за 112 тысяч.