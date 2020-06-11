Ливан бурлит: массовые столкновения демонстрантов и силовиков

В Ливане на фоне сообщений о резком падении курса национальной валюты возобновились м ассовые волнения. В столице страны Бейруте у силенные отряды полиции и армии, применив слезоточивый газ, начали вытеснять демонстрантов с центральной площади, столкновения между стражами порядка и митингующими возобновились и в Триполи на севере Ливана, сообщает ливанский телеканал LBC.

По данным телеканала, демонстранты в центре Бейрута забрасывают полицию и армию камнями. Армия стягивает дополнительные силы к месту столкновений в центре ливанской столицы.

По данным ливанского Красного креста, в результате столкновений в городе Триполи госпитализированы девять демонстрантов. Также, по данным СМИ, демонстранты второй день продолжают блокировать дороги в разных частях страны, передает РИА Новости.

Волнения начались в Ливане в октябре 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Хассаном Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились.