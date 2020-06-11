Бразилия на втором месте в мире по числу жертв COVID-19

Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю. Об этом свидетельствуют обновленные данные на новом портале Минздрава.

По последним данным, число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, в южноамериканской республике за сутки увеличилось на 909 - до 41 828. За это же время выявлены 25 982 новых случая инфицирования, их общее количество выросло до 828 810. Выздоровели 365 063 пациента, из которых 19 468 - за последние сутки.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается 167 900 инфицированных и 10 368 умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (77 784 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 7 417 человек, третьим - северо-восточный штат Сеара (75 705 инфицированных и 4 788 умерших).