Сети «Азтелеком» и Baktelecom продолжат оказание услуг в дни особого карантинного режима
В период пандемии COVID-19 Министерство транспорта, связи и высоких технологий продолжает принимать необходимые меры с целью обеспечения граждан качественными и устойчивыми транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, в том числе интернета, мобильной связи, радио- и телевизионного вещания в усиленном рабочем режиме. С этой целью подведомственным структурам, объединениям и предприятиям связи, а также телекоммуникационным операторам даны соответствующие поручения.
В дни особого карантинного режима ООО «Азтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) министерства будут обеспечивать бесперебойное функционирование услуг стационарной телефонной связи и широкополосного интернета.
Обращения граждан в единый колл-центр «155», «170» и на «горячую линию» министерства «1655», которые работают в режиме 24/7, незамедлительно обрабатываются и направляются в соответствующие структурные подразделения. Обращения также принимаются в электронном виде посредством адреса электронной почты и аккаунтов министерства и структур в социальных сетях.