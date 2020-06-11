Коронавирус в мире: 7,6 миллиона зараженных и 425 тысяч умерших

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 июня превысило 7,63 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 7 632 802 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 118,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 425 394 пациента, 3,61 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (828,8 тысячи человек), Россия (510,7 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (308,9 тысячи) поднялась на четвертую строчку, опередив Великобританию (294,4 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 114 669 человек. Самая большая смертность зафиксирована в десяти европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.