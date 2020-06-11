Совершайте NFC-платежи через BirBank, заработайте 25 манатов кешбэка!

Совершая платеж с помощью карт Visa через BirBank – самое популярное приложение страны, имеющее более 1 миллиона загрузок, теперь можно зарабатывать кешбэк. Данная акция представлена в рамках партнерства Kapital Bank с компанией Visa International.

Согласно условиям, до 10 августа 2020 года клиенты, совершившие 10 бесконтактных платежей по 5 манатов каждая, смогут получить 25 манатов кэшбека. Каждый клиент может воспользоваться кампанией 1 раз в месяц и выиграть указанную сумму. Выплаты будут осуществляться 1 раз в месяц, 10 июля и 10 августа.

Следует отметить, что пользователи Android, установив в мобильном приложении BirBank для NFC-платежей какую-либо карту VISA от Kapital Bank, для совершения платежа должны всего лишь поднести телефон к POS-терминалу.

BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 1 миллиона пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность активировать Digital карту на месте, NFC-платежи, накопление бонусов и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный Центр 196.