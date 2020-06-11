Отдел информации 10:22

В Баку завершены подготовительные работы к открытию пляжного сезона. Территории пляжей по всему побережью подверглись уборке и очистке, предприняты и определенные медицинско-профилактические меры. Напомним, что в прошлом году, учитывая пожелания жителей и гостей города и их многочисленные обращения, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева выступила с инициативой создания общественных пляжей, которые стали альтернативой частным центрам отдыха и платным пляжам.

Первый общественный пляж был создан в Сабаильском районе в пляжной зоне «Шихово». Позже общественные пляжи были открыты в поселках Бузовна, Горадиль, Новханы, Сахиль и Пиршаги. В этом году работы были продолжены. Полностью очищенными от мусора и благоустроенными стали несколько прибрежных территорий. К общественным пляжам подвели асфальтированная дороги, организовали парковки. Само собой, в нужном количестве установлены навесы, раздевалки, душевые кабины, санузлы. Оборудованы беседки, где отдыхающие могут перекусить, устроены футбольные и волейбольные площадки. Отдыхающим предоставляются лежаки и гамаки, а также специальные контейнеры для мусора и – веление времени - ящики для использованных защитных масок. Стоит отметить, что вход на общественные пляжи, созданные Общественным объединением İDEA, и другие услуги бесплатны. Порядок и чистоту на пляжах обеспечивает специальный персонал, функционируют пункты спасателей МЧС, медпункты, а также киоски с прохладительными напитками и кулинарными изделиями.