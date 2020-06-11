В Армении выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией – 723 за минувшие сутки. Об этом заявил сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наши дела, связанные с коронавирусом, плохи. Вчера у нас был новый рекорд: зафиксировано 723 новых случая заражения, число смертей - 6, выздоровевших – 442», - сказал Пашинян.

«Должен признаться, что опечален не только цифрами. Я приехал на работу из Севана и даже из окна машины видел, как люди продолжают повсеместно не соблюдать правила. И наиболее очевидным является ношение маски. Я начал думать, что проблема уже вышла за рамки коронавируса», - заявил Пашинян.