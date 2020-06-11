Российский врач о скрытых симптомах коронавируса

Баранова отметила, что основная часть бессимптомных носителей — это молодежь. Правда, к врачам они попадают обычно по другим поводам. «Например, нужно было проверить поджелудочную железу, и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких», — пояснила она.

Размер легких можно контролировать с помощью стереометрии. Если он уменьшается, то это может быть симптомом коронавируса, подчеркнула специалист. По ее словам, при положительном тесте на коронавирус и отсутствии симптомов необходимо сделать томографию и оценить состояние легких.

Еще одним скрытым признаком заражения может стать снижение функции почек. В этом случае надо сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию. Помимо этого, коронавирус находили и в плаценте беременных после родов. «Организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее, это человек с не выявленными симптомами», — заключила врач.