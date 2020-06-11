Полиция Баку обратилась к жителям столицы

Главное управление полиции города Баку (ГУПГБ) обратилось к жителям столицы, сообщает пресс-служба управления.

В сообщении отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров «О требованиях к использованию индивидуальных средств защиты дыхательных путей в условиях особого карантинного режима» продолжаются профилактические мероприятия с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19):

«Необходимо использовать маски в транспортных средствах (автобус, такси, метро, железная дорога и др.), на рынках, в закрытых объектах общепита, торговли и услуг (за исключением случаев, когда необходимо снятие масок). При условии соблюдения социального расстояния (расстояние между людьми 1,5-2 метра) следует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинскую маску, тканевую маску, респиратор и т.д.). В отношении лиц, не соблюдающих правила, в соответствии с законодательством принимаются меры административного характера».