Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:27

Президент США Дональд Трамп на этой неделе подписал меморандум, согласно которому администрация США собирается более агрессивно подходить к борьбе с Россией и Китаем за полярные ресурсы в Арктике. С этой целью Америка создаст к 2029 году полноценный ледокольный флот и не менее четырех баз его поддержки, две из которых будут находится на иностранной территории. Однако, от слов о российской и китайской угрозах, исходящих из Арктики для США, Дональд Трамп решил перейти к делу. Что в рамках общей внешнеполитической линии Вашингтона выглядит вполне логичным и достаточно ожидаемым: резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях, связанных с арктической зоной происходят уже довольно давно, а с «адекватным ответом» на них со стороны Америки и ее союзников по НАТО произошла явная задержка.

Нет, с разговорами все обстояло благополучно, ведь еще в начале 2009 года президент США Барак Обама издал директиву № 66, в которой говорится, что «Соединенные Штаты имеют широкие и фундаментальные интересы в Арктике» - как самостоятельно, так и совместно с другими странами. И что они включают в себя самый широкий спектр вопросов – от противоракетной обороны и развертывания военно-морских сил до размещения воздушных систем для обеспечения безопасности стратегических морских перевозок, свободы навигации и воздушных полетов. В 2013 году в развитие этой директивы администрация США приняла «Дорожную карту Арктики 2014-2030», где предельно конкретно говорилось о том, что конечной целью активности американских ВС и их союзников по НАТО в Арктике должна стать «возможность проведения там любых военных операций в среднесрочной перспективе - как оборонительных, так и контрнаступательных, а также наступательных - в долгосрочной перспективе».

Но дальше принятия этих документов дело, собственно, не пошло – администрация Обамы металась по Ближнему Востоку в качестве пожарной команды, тут уж не до Арктики. И положение начало меняться только в 2017 году, когда администрация Дональда Трампа приняла новую стратегию национальной безопасности, согласно которой Россия и Китай определялись в качестве стратегических противников. В этой связи арктическая политика России и КНР, а также их активность в этом регионе стали восприниматься как угроза национальной безопасности, требующая реализации вполне конкретных шагов в «арктической стратегии» США и его союзников по НАТО, входящих в так называемый «Арктический совет» - Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. И первое, что было сделано – это решение о формировании в рамках НАТО Арктической постоянной морской группы (АПМГ), самостоятельного формирования, которое будет заниматься исключительно Арктикой, имея при этом собственное командование, независимое от морских групп НАТО, действующих на других театрах.

Что немаловажно - эта группа должна быть сформирована государствами НАТО, имеющими арктические морские границы и включать в свой состав суда ледового класса. Тут-то и возникла проблема. Основную роль поддержания АПМГ в боеспособном состоянии должны будут нести США и Канада, но у Америки судов ледового класса явно недостаточно. И это еще мягко сказано, поскольку весь американский полярный флот состоит из трех ледоколов, причем в рабочем состоянии из них – только два, и оба относятся к Береговой охране США. Средний ледокол Healy, спущенный на воду в 1999 году, вообще предназначен для исследовательских целей. Для прокладки же транспортных маршрутов во льдах у америкнцев, по существу, есть только тяжелый ледокол Polar Star, введенный в эксплуатацию еще в 1977 году. Его систершип (судно почти идентичной конструкции) Polar Sea с 2010 года не выходит в море из-за проблем с двигателем. Как в таких условиях обеспечивать масштабное присутствие в присутствие в Арктике – совершенно непонятно, и именно это обстоятельство послужило основной причиной меморандума, подписанного Дональдом Трампом в минувший вторник. В этом документе четко проговаривается, что будущий ледокольный флот страны будет решать не только и не столько «научно-исследовательские», сколько стратегические задачи. Так, он будет задействован для защиты государственных и экономических интересов, что предполагает, в том числе, участие в управлении войсками, ведение разведдеятельности техническими средствами, участие в разведке и эксплуатации природных ресурсов, прокладку подводных кабелей и т.д. В состав флота войдут минимум 3 тяжелых ледокола и 3 средних, но возможны коррективы в сторону увеличения.

Понятно, что до 2029 года американцы ждать не станут. Всемирное потепление постепенно освобождает Арктику ото льда. Это может открыть доступ к освоению природных богатств региона и превратит Северный морской путь в одну из самых важных транспортных артерий планеты, а в Вашингтоне пришли к пониманию того, что по вопросам освоения Арктики они отстают. И по ледоколам, и по изучению региона. А потому они полны решимости ликвидировать это отставание. Тем более что среди членов блока НАТО сложился консенсус в отношении того, что нарастающее военно-политическое присутствие России в Арктике создает угрозу северному флангу Альянса и должно быть ограничено. Поэтому, по большому счету – ледоколы не самая главная проблема, в конце концов до завершения программы строительства судов этого класса в самих США что-то можно будет взять в лизинг, у той же Финляндии, например. Которая, к тому же, в течение многих лет с судами этого класса хочет выйти на американский рынок.