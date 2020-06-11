Накануне новой битвы держав: Вашингтон готовится к вторжению в Арктику наша аналитика

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az

Президент США Дональд Трамп на этой неделе подписал меморандум, согласно которому администрация США собирается более агрессивно подходить к борьбе с Россией и Китаем за полярные ресурсы в Арктике. С этой целью Америка создаст к 2029 году полноценный ледокольный флот и не менее четырех баз его поддержки, две из которых будут находится на иностранной территории.

Однако, от слов о российской и китайской угрозах, исходящих из Арктики для США, Дональд Трамп решил перейти к делу. Что в рамках общей внешнеполитической линии Вашингтона выглядит вполне логичным и достаточно ожидаемым: резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях, связанных с арктической зоной происходят уже довольно давно, а  с «адекватным ответом» на них со стороны Америки и ее союзников по НАТО произошла явная задержка.

Карта нового геополитического противостояния XXI века - битвы за Арктику

Нет, с разговорами все обстояло благополучно, ведь еще в начале 2009 года президент США Барак Обама издал директиву № 66, в которой говорится, что «Соединенные Штаты имеют широкие и фундаментальные интересы в Арктике» - как самостоятельно, так и совместно с другими странами.

И что они включают в себя самый широкий спектр вопросов – от противоракетной обороны и развертывания военно-морских сил до размещения воздушных систем для обеспечения безопасности стратегических морских перевозок, свободы навигации и воздушных полетов.

В 2013 году в развитие этой директивы администрация США приняла «Дорожную карту Арктики 2014-2030», где предельно конкретно говорилось о том, что конечной целью активности американских ВС и их союзников по НАТО в Арктике должна стать «возможность проведения там любых военных операций в среднесрочной перспективе - как оборонительных, так и контрнаступательных, а также наступательных - в долгосрочной перспективе».

Арктика стремительно освобождается ото льда, открывая доступ к ресурсам и новым транспортным путям

Но дальше принятия этих документов дело, собственно, не пошло – администрация Обамы металась по Ближнему Востоку в качестве пожарной команды, тут уж не до Арктики. И положение начало меняться только в 2017 году, когда администрация Дональда Трампа приняла новую стратегию национальной безопасности, согласно которой Россия и Китай определялись в качестве стратегических противников.

В этой связи арктическая политика России и КНР, а также их активность в этом регионе стали восприниматься как угроза национальной безопасности, требующая реализации вполне конкретных шагов в «арктической стратегии» США и его союзников по НАТО, входящих в так называемый «Арктический совет» - Канады, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.

И первое, что было сделано – это решение о формировании в рамках НАТО Арктической постоянной морской группы (АПМГ), самостоятельного формирования, которое будет заниматься исключительно Арктикой, имея при этом собственное командование, независимое от морских групп НАТО, действующих на других театрах.

Дональд Трамп решил, что пришло время избавиться от российской и китайской угроз Америке из Арктики

Что немаловажно - эта группа должна быть сформирована государствами НАТО, имеющими арктические морские границы и включать в свой состав суда ледового класса. Тут-то и возникла проблема. Основную роль поддержания АПМГ в боеспособном состоянии должны будут нести США и Канада, но у Америки судов ледового класса явно недостаточно.

И это еще мягко сказано, поскольку весь американский полярный флот состоит из трех ледоколов, причем в рабочем состоянии из них – только два, и оба относятся к Береговой охране США. Средний ледокол Healy, спущенный на воду в 1999 году, вообще предназначен для исследовательских целей. Для прокладки же транспортных маршрутов во льдах у америкнцев, по существу, есть только тяжелый ледокол Polar Star, введенный в эксплуатацию еще в 1977 году. Его систершип (судно почти идентичной конструкции) Polar Sea с 2010 года не выходит в море из-за проблем с двигателем.

Как в таких условиях обеспечивать масштабное присутствие в присутствие в Арктике – совершенно непонятно, и именно это обстоятельство послужило основной причиной меморандума, подписанного Дональдом Трампом в минувший вторник.

В этом документе четко проговаривается, что будущий ледокольный флот страны будет решать не только и не столько «научно-исследовательские», сколько стратегические задачи. Так, он будет задействован для защиты государственных и экономических интересов, что предполагает, в том числе, участие в управлении войсками, ведение разведдеятельности техническими средствами, участие в разведке и эксплуатации природных ресурсов, прокладку подводных кабелей и т.д. В состав флота войдут минимум 3 тяжелых ледокола и 3 средних, но возможны коррективы в сторону увеличения.

США готовятся здесь не только к оборонительным, но и наступательным операциям

Понятно, что до 2029 года американцы ждать не станут. Всемирное потепление постепенно освобождает Арктику ото льда. Это может открыть доступ к освоению природных богатств региона и превратит Северный морской путь в одну из самых важных транспортных артерий планеты, а в Вашингтоне пришли к пониманию того, что по вопросам освоения Арктики они отстают. И по ледоколам, и по изучению региона. А потому они полны решимости ликвидировать это отставание.

Тем более что среди членов блока НАТО сложился консенсус в отношении того, что нарастающее военно-политическое присутствие России в Арктике создает угрозу северному флангу Альянса и должно быть ограничено.

Поэтому, по большому счету – ледоколы не самая главная проблема, в конце концов до завершения программы строительства судов этого класса в самих США что-то можно будет взять в лизинг, у той же Финляндии, например. Которая, к тому же, в течение многих лет с судами этого класса хочет выйти на американский рынок.

А ведь еще совсем недавно только полярные медведи претендовали на контроль над этим участком планеты

Главное в этом вопросе несколько в другом: на наших глазах разворачивается еще одно глобальное противостояние – битва за Арктику. В обозримой исторической перспективе этот регион станет не менее «горячим», с геополитической точки зрения, чем тот же Ближний Восток.

Ресурсы Арктики и открывающиеся там транспортные маршруты манят к себе все новых игроков, включая Китай, Японию, Южную Корею и даже Индию. Каждый из них надеется ухватить здесь лакомый для себя кусочек, что в конечном итоге означает только одно – резкую активизацию военной и политической активности вокруг этого участка нашей планеты, где еще недавно основными претендентами на лидерство были белые медведи.

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