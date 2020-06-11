Группа генералов и офицеров Государственной пограничной службы Азербайджана 12 июня совершила восхождение на «Пик Гейдара Алиева» – вершину высотой 3751 метр, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказа и носящую имя общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, восхождение было приурочено к 27 годовщине 15 июня – дня Национального спасения Азербайджана. Участники похода в полном составе взошли на вершину, почтили память великого лидера, исполнили Государственный гимн, водрузили государственный флаг Азербайджана и информационную доску, посвященную Дню национального спасения Азербайджана.