Финляндия, как и некоторые другие страны Евросоюза, объявила об открытии своих границ для 6 стран региона. С 15 июня в страну Суоми смогут въезжать граждане Дании, Норвегии, Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Мария Охисало. При этом они не должны будут соблюдать режим 14-дневного домашнего карантина. В то же время министр отметила, что этот облегченный режим пока не коснется Швеции, с которой Финляндия имеет очень протяженную границу.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Швеции настолько плоха, что мы не можем ослабить ограничения», - заявила она.