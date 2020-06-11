Финляндия открыла свои границы для шести стран наш обзор
Финляндия, как и некоторые другие страны Евросоюза, объявила об открытии своих границ для 6 стран региона. С 15 июня в страну Суоми смогут въезжать граждане Дании, Норвегии, Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Мария Охисало. При этом они не должны будут соблюдать режим 14-дневного домашнего карантина. В то же время министр отметила, что этот облегченный режим пока не коснется Швеции, с которой Финляндия имеет очень протяженную границу.
«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Швеции настолько плоха, что мы не можем ослабить ограничения», - заявила она.
Финляндия внимательно следит за тем, что происходит с пандемией не только в Швеции, но и в Германии, и России. В отношении граждан этих стран в Финляндии будет продолжать действовать пограничный контроль на внутренних и внешних границах, а въезжающие в случае необходимости путешественники из этих государств обязаны будут сесть на двухнедельный режим самоизоляции. Согласно решению финских властей, именно для россиян ограничения будут действовать до 14 июля. Правда, в Финляндии много смешанных браков финнов с гражданами России. Для них есть исключение — членам семей разрешено въезжать в страну.
Для шведов, у которых есть родственники в Финляндии или того требуют семейные обстоятельства, а также если они владеют недвижимостью в соседней стране, смогут пересекать границу Суоми. Так сообщает государственное издание yle.fi. Ситуация в самой Финляндии постепенно улучшается. Всего к концу недели зафиксировано 325 летальных исходов от коронавируса при 7064 заболевших. Показатель вылечившихся внушителен - 6400 человек. За минувшие сутки здесь констатированы 24 новых заражения. А в соседней Швеции таких случаев куда больше: 4814 смертей при 48 тысячах зараженных. Так что понятно, что сравнение далеко не в пользу Швеции.