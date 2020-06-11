С коронавирусом шутки плохи — потому особое внимание уделяется безопасности отдыха на берегах морей, заливов, рек. Где-то уже говорят о пластиковых перегородках на морских пляжах для соблюдения дистанции, где-то будут измерять температуру каждому прибывшему отдыхать под солнцем.

Специальная организация при европейской комиссии Europe Best Destination пристально всматривается в места отдыха на континенте в тот момент, как страны ЕС начинают смягчать ограничения, открывать границы.

На днях после тщательной проверки и анализа данных организация опубликовала список наиболее безопасности с точки зрения эпидемиологии пляжей Европы. Об этом сообщили все латвийские медиа.

Знаменитый латвийский курорт Юрмала на берегу Рижского залива попал в заветную десятку. Главные критерии этого рейтинга таковы — низкий уровень распространения коронавируса, размеры пляжа и количество квадратных метров, отведенных для одного человека.

Кроме этого, внимание уделялось количеству частных вилл, апартаментов, средних и небольших отелей, где владельцы обязуются регулярно чистить и дезинфицировать помещения после каждого отдыхающего.

Важным моментом были и близость лечебных учреждений и их загруженность. С этой точки зрения, Юрмала тоже была положительно отмечена экспертами — здешние больницы достаточно свободны и по количеству койко-мест опережают другие курорты Европы.

Латвия вообще страна малонаселенная, потому обеспечение дистанцирования для безопасного отдыха на юрмальском песке — дело легкое.

Первое место в десятке занимает греческий пляж Превезы, на втором месте португальский Компорта, третье — польский полуостров Хела. Юрмала разместилась на 8-м, а литовская Нида — на 9-м месте.

Вопрос, сколько туристов из-за границы приедут этим летом в безопасную Юрмалу очень заботит владельцев отелей, ресторанов и кафе. Ждать ответа осталось недолго.