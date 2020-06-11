Едва начинается летний сезон, как Баку подвергается нашествию комаров. В отличие от предыдущих лет, в этом году кровососов значительно больше. Если ранее комаров можно было встретить во влажных районах, в населенных пунктах, расположенных у моря, озера, рек, то сейчас во всех частях Баку полчища комаров атакуют жителей.

Так, в Бинагадинском районе проживающие в 4-м микрорайоне жители говорят, что в последние годы они не подвергались такому массовому нападению комаров, как сейчас. Проживающая в доме на улице Р.Бейбутова Сурайя Аскерова, говорит, что из-за комаров просто житья нет: «Днем стоит невыносимая жара. Вечером, когда наступает долгожданная прохлада, выходим на балкон или во двор, так тучи комаров набрасываются на нас, не давая дышать свежим воздухом. И потому вынуждены вернуться домой. Но даже дома эти кровососы не дают нам покоя».

По словам Аскеровой, в советское время периодически принимались меры борьбы с этими насекомыми, однако сейчас...

Такая же проблема наблюдается и в Сураханском, Хазарском, Насиминском, Гарадагском районах. По данному вопросу мы обратились в Бакинскую городскую дезинфекционную станцию (БГДС) при Министерстве здравоохранения. Сотрудник станции Ильхам Алиев сообщил haqqin.az, что для проведения дезинфекционных работ на конкретной территории соответствующий муниципальный орган или ЖЭК должны официально обратиться в станцию: «Если у подчиненных структур есть договор с нашей организацией, к нам могут обратиться за дезинфекцией. Государство выделяет средства, и мы проводим дезинфекцию. Но мы не можем принимать заказы от населения, потому что при проведении дезинфекции в соответствующем районе не должно быть людей, население должно быть предупреждено. Поэтому эту работу выполняют ЖЭКи или муниципалитеты. Не могу сказать, какова ситуация в других районах, но сейчас у нас есть такое соглашение в Хатаинском районе, и там проводятся работы по дезинфекции».