Нашествие комаров на Баку наши заметки
Едва начинается летний сезон, как Баку подвергается нашествию комаров. В отличие от предыдущих лет, в этом году кровососов значительно больше. Если ранее комаров можно было встретить во влажных районах, в населенных пунктах, расположенных у моря, озера, рек, то сейчас во всех частях Баку полчища комаров атакуют жителей.
Так, в Бинагадинском районе проживающие в 4-м микрорайоне жители говорят, что в последние годы они не подвергались такому массовому нападению комаров, как сейчас. Проживающая в доме на улице Р.Бейбутова Сурайя Аскерова, говорит, что из-за комаров просто житья нет: «Днем стоит невыносимая жара. Вечером, когда наступает долгожданная прохлада, выходим на балкон или во двор, так тучи комаров набрасываются на нас, не давая дышать свежим воздухом. И потому вынуждены вернуться домой. Но даже дома эти кровососы не дают нам покоя».
По словам Аскеровой, в советское время периодически принимались меры борьбы с этими насекомыми, однако сейчас...
Такая же проблема наблюдается и в Сураханском, Хазарском, Насиминском, Гарадагском районах. По данному вопросу мы обратились в Бакинскую городскую дезинфекционную станцию (БГДС) при Министерстве здравоохранения. Сотрудник станции Ильхам Алиев сообщил haqqin.az, что для проведения дезинфекционных работ на конкретной территории соответствующий муниципальный орган или ЖЭК должны официально обратиться в станцию: «Если у подчиненных структур есть договор с нашей организацией, к нам могут обратиться за дезинфекцией. Государство выделяет средства, и мы проводим дезинфекцию. Но мы не можем принимать заказы от населения, потому что при проведении дезинфекции в соответствующем районе не должно быть людей, население должно быть предупреждено. Поэтому эту работу выполняют ЖЭКи или муниципалитеты. Не могу сказать, какова ситуация в других районах, но сейчас у нас есть такое соглашение в Хатаинском районе, и там проводятся работы по дезинфекции».
И. Алиев сказал также, что находящиеся при станции три ООО - «ООО Сураханское районное отделение» на территории Сураханского, Сабунчинского, Хатаинского, Низаминского и Хазарского районов, «ООО Наримановское районное отделение» на территории Насиминского, Наримановского, Бинагадинского районов и «ООО Сабаильское районное отделение» на территории Ясамальского, Сабаильского и Гарадагского районов проводят дезинфекционные мероприятия.
По словам представителя БГДС, в настоящее время параллельно с ними эту работу проводят и частные компании. В некоторых районах муниципалитеты и ЖЭКи заключили контракты не с Бакинской городской дезинфекционной станцией, а с частными компаниями, которые и проводят в этих районах работы по дезинфекции.
Оказывается, почему-то муниципалитеты и ЖЭКи большинства районов не заинтересованы в заключении договоров с БГДС. Звонки в несколько муниципалитетов выявили, что муниципалитеты вообще не знают о существовании таких функций. Например, в муниципалитетах Бинагадинского района и поселка Расулзаде нам ответили, что до сих пор по аналогичным вопросам к ним не поступало никаких обращений. В Бузовнинском муниципалитете Хазарского района также удивились нашему вопросу и сказали, что подобных обращений от населения до сих пор не поступало, и даже не знают, как помочь, если будут обращаться. В отличие от муниципалитетов, в формально существующих ЖЭКах никто не ответил на наши телефонные звонки.
Мы также позвонили в частные компании, проводящие дезинфекционные мероприятия, и поинтересовались, как они проводятся. Оператор службы 166 сообщил haqqin.az, что заказ может поступить как от компании, так и от физического лица: «Мы проводим дезинфекционные мероприятия из расчета на квадратный метр, до 50 квадратных метров оплата составляет 35 манатов. Это может быть обработка лекарствами от насекомых или грызунов и микробов».