У телеведущего Таира Мамедова нашли коронавирус

Телеведущий Таир Мамедов сообщил, что у него диагностирован коронавирус COVID-19, пишет «Московский комсомолец».

В соцсети шоумен опубликовал результаты лабораторного анализа, подтвердившего, что он заразился данной инфекцией.

«Болеть не круто! Берегите себя», - написал Мамедов фанатам.

Он не сообщил, имеются ли какие-либо симптомы заболевания. Подписчики пожелали звезде скорейшего выздоровления и подбодрили: зато скоро выработается иммунитет и зараза больше будет не страшна.

Таир Мамедов - уроженец Баку, российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, шоумен и юморист, был резидентом Comedy Club.