У телеведущего Таира Мамедова нашли коронавирус
Телеведущий Таир Мамедов сообщил, что у него диагностирован коронавирус COVID-19, пишет «Московский комсомолец».
В соцсети шоумен опубликовал результаты лабораторного анализа, подтвердившего, что он заразился данной инфекцией.
«Болеть не круто! Берегите себя», - написал Мамедов фанатам.
Он не сообщил, имеются ли какие-либо симптомы заболевания. Подписчики пожелали звезде скорейшего выздоровления и подбодрили: зато скоро выработается иммунитет и зараза больше будет не страшна.
Таир Мамедов - уроженец Баку, российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, шоумен и юморист, был резидентом Comedy Club.