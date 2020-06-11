По данным издания, на сегодня властные круги обсуждают кандидатов на пост главы оборонного ведомства. Среди прочих якобы циркулирует имя советника премьера Аршака Карапетяна. В конце апреля 2016 года президент Армении Серж Саргсян уволил трех высокопоставленных генералов за недочеты, выявленные во время апрельской войны. Одним из них был Карапетян. Тогда он занимал должность начальника управления разведки Генштаба ВС Армении.

«Никол Пашинян подозревает всех, однако больше всего боится ВС. В узком кругу он выразил мнение о возможном военном перевороте. Этим обусловлена активность министра обороны Армении Давида Тонояна в последние дни. Обнародована новая концепция, главный посыл которой заключается в том, что армия не будет вмешиваться в политику», - пишет газета.

Подчеркивается, что несмотря на клятву в верности, властные круги обсуждают кандидатов, которые заменят Тонояна.

Отмечается, что новость о возможном увольнении Тонояна периодически всплывает в СМИ. В октябре 2019 года Тоноян опроверг информацию о своем увольнении.