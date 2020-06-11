Франция открывает границы для туристов

Франция откроет свои границы с 15 июня для путешественников, но только из Евросоюза и некоторых других европейских государств. Об этом сообщается в совместном коммюнике глав МИД и МВД страны.

Ограничения на пересечение своих внутренних европейских границ (сухопутных, воздушных и морских), введенных для борьбы с пандемией COVID-19, будут сняты с 00:00 15 июня, отмечено в тексте.

Там указано, что без ограничения во Францию смогут приезжать граждане стран-членов ЕС, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. При этом туристам не нужно иметь при себе сертификат об отсутствии коронавируса или отправляться на 14-дневный карантин.

Ранее в ЕС заявили, что начнут открывать границы для въезда иностранцев с 1 июля.