На экс-министра обороны Рагима Газиева напал бывший зять

Начато расследование в связи с фактом нанесения увечий Рагиму Газиеву бывшим зятем. Об этом заявил сегодня начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, в настоящее время суд расследует и предыдущие факты избиения Газиева бывшим затем.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Напомним, Рагим Газиев в феврале этого года был избит своим бывшим зятем Рамизом Азизовым. Тогда отмечалось, что после того, как дочь Газиева, Шебнем, приняла решение развестись с Азизовым, он начал беспокоить членов семьи Газиева. А еще ранее экс-зять проткнул ножом колеса автомобиля другой дочери Газиева перед их же домом и, кроме того, придя к ним домой, сломал их входную дверь.

Накануне экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев также был избит. В результате нападения ему разбили голову.