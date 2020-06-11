Граждан с пропиской в Баку и Апшеронском районе, намеревающихся до введения ужесточенного двухдневного карантина выехать в районы страны, возвращают обратно. В связи с этим на трассе Баку-Шемаха возник большой затор, сообщает сегодня Trend.

Отметим, что вчера в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабмине начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев сказал, что граждане с пропиской в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, желающие перед введением жесткого карантина выехать в районы, будут возвращаться на постах полиции обратно.

Напомним, что ужесточенный карантинный режим будет введен с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня в городах Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгаит, а также Апшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.