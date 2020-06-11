МЧС предупреждает: в дни ужесточенного карантина посещать пляжи запрещено

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства, в информации отмечается, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана «О дополнительных мерах по ужесточению особого режима карантина на территориях городов с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня в городах Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгаит, а также в Апшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах», жителям вышеуказанных территорий запрещено покидать места жительства для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, а также к сведению к минимуму возможных последствий коронавируса.

«С учетом вышесказанного, а также того, что граждане уже направляются на пляжи несмотря на то, что пляжный сезон в стране еще не открыт, сообщаем - граждане должны оставаться дома в указанное время, и им запрещается покидать места жительства и посещать пляжи. Для обеспечения данного запрета на всей прибрежной территории Баку, Сумгаита и Апшеронского района и на суше, и на море будут нести службу патрули МЧС совместно с МВД.

Вновь призываем граждан строго соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров в рамках борьбы с пандемией коронавируса в стране», - сказали в министерстве.