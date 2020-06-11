Многочисленная толпа собралась в теплый летний день на площади Республики, откуда должна двинуться в сторону площади у Оперы Гарнье. Расстояние между двумя точками составляет примерно 2,5 километра. Большинство отходящих от площади Республики улиц перекрыто заслонами полицейского спецназа.

Власти Парижа в опубликованном накануне коммюнике напомнили, что любые собрания с числом участников, превышающим 10 человек, запрещены из-за ситуации с эпидемией коронавируса. Также столичная полиция заявила, что магазины и рестораны на всем маршруте движения протестующих будут закрыты. Также коммерсантам рекомендуется оснастить свои торговые точки защитой на случай беспорядков и закрыть витрины, чтобы товар или предметы обстановки не послужили оружием в руках манифестантов.

Участники акции протеста, среди которых встречаются люди всех цветов кожи, принесли с собой на шествие плакаты с надписями "Жизни чёрных имеют значение" (Black Lives Matter), "Нет правосудия - нет мира" (No justice - no peace) и другими.