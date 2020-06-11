В Турции врач Джалал Тосуноглу, который обвиняется в том, что в ноябре 2019 года в Стамбуле стрелял в свою возлюбленную и коллегу - азербайджанского врача Аиду Хасиеву, может быть приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, расследование в отношении Джалала Тосуноглу завершено и материалы уголовного дела отправлены для рассмотрения в суд, который начнется в ближайшее время.

В своих показаниях 67-летний Джалал Тосуноглу заявил, что 36-летняя Аида Хасиева нашла себе нового возлюбленного и решила уйти с работы в больнице, которая принадлежала ему. Он сказал, что с помощью средств слежения смог проследить за перемещениями Аиды Хасиевой, и это стало причиной конфликта между ними. Джалал Тосуноглу заявил, что у него не было намерения стрелять в Аиду, и инцидент произошел случайно. Он также заявил, что Аида Хасиева пять лет назад стала работать в его клинике. Для того, чтобы Аиду Хасиеву не депортировали в Азербайджан, Джалал Тосуноглу перевел на ее имя 40% акций больницы. Мужчина также сказал, что в то время, когда он перенес инфаркт, клиникой руководила Аида Хасиева.

Аида Хасиева смогла дать показания следствию лишь через 23 дня после того, как была тяжело ранена. Она подтвердила следствию то, что инцидент произошел случайно. По ее словам, выстрел произошел, когда она пыталась отобрать пистолет у Джалала Тосуноглу. Аида Хасиева также сказала, что у нее нет претензий к ранившему ее возлюбленному.