Лавров и Шойгу летят в Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, сообщает департамент информации и печати МИД РФ, передает РИА Новости.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами Российской Федерации Владимиром Путиными и Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - сообщили в министерстве.