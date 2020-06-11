Трамп: США – не полицейские этого мира

По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.

Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Мы заканчиваем эру бесконечных войн", — сказал американский лидер, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

Трамп заявил, что "ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место". Он добавил, что в обязанности американских войск не входит разрешение "древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали".

"Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить", — заключил президент.

Примечательно, что несколько дней назад Трамп проинформировал Конгресс о сохранении американских военных в некоторых странах, куда контингент ввели еще прошлые американские президенты.

Помимо Афганистана, где кампания США тянется почти 19 лет, речь идет о таких странах, как Ирак, Сирия, Иордания, Турция, Ливан, Египет, Филиппины, Аравийский полуостров, Косово, Восточная Африка, бассейн озера Чад и Сахельский регион.