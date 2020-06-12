В Нью-Йорке рекордное снижение смертности от COVID-19

Число смертельных случаев коронавируса в штате Нью-Йорк за прошлые сутки оказалось рекордно низким – в пятницу умерли 32 человека, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, передает РИА Новости.

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. Регион был центром эпидемии в США. В худшие дни за сутки здесь умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.

По словам Куомо, на сегодняшний день в больницах с коронавирусом всего 1734 человека – это наименьшее число с 20 марта.

"Самое низкое число смертей с момента, как это началось. Это наиболее болезненный показатель, и он на самом низком уровне с тех пор, как это началось – 32 человека", - сказал Куомо. За день до этого скончались 42 человека.

Всего в штате Нью-Йорк от коронавируса скончались 24 495 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 114 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 547 тысяч человек.