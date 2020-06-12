В Италии от коронавируса за сутки умерли 55 человек

Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 55 и с начала эпидемии достигло 34 301 человека, следует из сводки службы гражданской обороны.

Общая статистика летальных исходов по сравнению с показателями пятницы выросла на 78 – однако в нее вошли 23 случая из столичной области Лацио, которые произошли еще в апреле и мае.

Накануне служба гражданской обороны сообщила о 56 жертвах эпидемии.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 346 до 236 651. Накануне рост числа случаев составил 393.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 1780 человек, их число достигло 174 865.