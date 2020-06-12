В Турции выросло число заразившихся коронавирусом за сутки
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 14 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 792. Об этом написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0sNQsJTIQJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2020
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 176 677, за прошедшие 24 часа 1 459 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 150 087.