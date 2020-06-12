Инара Рафикгызы, Ульвия Худиева, собкоры 22:35

67-летняя Халида Расулзаде, сестра видного советского и азербайджанского писателя Натика Расулзаде, из-за соседей сверху, причем квартирантов, давно лишилась покоя и не может нормально жить в собственной квартире, расположенной в Сабаильском районе по улице Гасана Абдуллаева, 13. Несмотря на многочисленные жалобы пожилой женщины в соответствующие органы, куда она обращается больше года, никто не хочет разобраться с ее проблемой. А история простая, можно сказать, житейская: Халиду ханум третируют жильцы сверху - квартиранты политолога Хикмета Гаджизаде.

Отчаявшись дождаться помощи от официальных органов, Халида ханум обратилась в редакцию haqqin.az и рассказала о том, что ей пришлось пережить. Проблемы, по ее словам, начались после того, как она сделала замечание новоявленным соседям, попросив их вести себя потише и соблюдать элементарные правила проживания в многоквартирном доме. «Наш четырехэтажный дом, - рассказывает Халида ханум, - был построен в 1923 году, ему почти 100 лет. Здесь живут десятки известных в нашей стране семей. Нашими соседями и друзьями были домочадцы брата Самеда Вургуна. И никогда между жителями нашего дома не возникало никаких ссор, конфликтов. Квартира, из-за которой мне впервые в жизни приходится писать жалобы, принадлежала матери Хикмета Гаджизаде – Шукуфе ханум, с которой мы были в добрых отношениях. Но после ее смерти Хикмет стал ее сдавать, и тут-то начались мои страдания…».

Притон в городской квартире… Первые арендаторы Гаджизаде, утверждает женщина, несколько лет назад превратили обычную городскую квартиру в притон. Разумеется, потрясенные таким соседством жители сообщили об этом Хикмету Гаджизаде, попросив принять меры. Но он сделал вид, что его это не касается. Вакханалия с женщинами легкого поведения и их клиентами продолжалась восемь месяцев, пока по обращению соседей не вмешалась полиции. «Беспокойных» квартирантов выселили, и все облегченно вздохнули. Поскольку притон находился непосредственно над жильем Расулзаде, происходящее там особенно досаждало именно ей. Женщина до сих пор не может забыть те кошмарные дни: «Из-за постоянного шума и суеты наверху я ни ночью, ни днем не могла уснуть. Круглосуточно приходили разные парочки, музыка, крики, порой скандалы… Сказала об этом Хикмету, но он меня чуть виноватой не сделал. А у меня потолок трясся, как при землетрясении. Пришлось идти в полицию. Надо сказать, отреагировали сразу - утром приехал наряд и вывел оттуда пять человек». И новых квартирантов соседка снизу не устроила В сентябре прошлого года в квартиру Гаджизаде въехали новые жильцы – молодая супружеская пара. «Парень – гражданин Ирана, а его жена – наша гражданка. Поначалу все было спокойно. Но потом обнаружила, что они выбивают пыль и грязь из старого напольного ковра прямо с балкона. Естественно, почти все вытряхнутое оказывалось у меня дома. Тактично сделала им замечание, сказала, что грязный ковер нужно выбивать во дворе или отдавать в чистку. А через несколько часов этот иранский парень постучал ко мне в дверь и заявил, что я не смею делать замечание его жене. И, можно сказать, таким образом объявил мне войну», - говорит Халида ханум. Сначала ее залили, как она считает, преднамеренно, оставив водяные краны открытыми, потом принялись до глубокой ночи топтаться и скакать, что, естественно, вызывает шум и тряску в доме соседки снизу.