Оппозиционер Хикмет Гаджизаде измучил сестру видного писателя наша стена позора
67-летняя Халида Расулзаде, сестра видного советского и азербайджанского писателя Натика Расулзаде, из-за соседей сверху, причем квартирантов, давно лишилась покоя и не может нормально жить в собственной квартире, расположенной в Сабаильском районе по улице Гасана Абдуллаева, 13. Несмотря на многочисленные жалобы пожилой женщины в соответствующие органы, куда она обращается больше года, никто не хочет разобраться с ее проблемой. А история простая, можно сказать, житейская: Халиду ханум третируют жильцы сверху - квартиранты политолога Хикмета Гаджизаде.
Отчаявшись дождаться помощи от официальных органов, Халида ханум обратилась в редакцию haqqin.az и рассказала о том, что ей пришлось пережить. Проблемы, по ее словам, начались после того, как она сделала замечание новоявленным соседям, попросив их вести себя потише и соблюдать элементарные правила проживания в многоквартирном доме.
«Наш четырехэтажный дом, - рассказывает Халида ханум, - был построен в 1923 году, ему почти 100 лет. Здесь живут десятки известных в нашей стране семей. Нашими соседями и друзьями были домочадцы брата Самеда Вургуна. И никогда между жителями нашего дома не возникало никаких ссор, конфликтов. Квартира, из-за которой мне впервые в жизни приходится писать жалобы, принадлежала матери Хикмета Гаджизаде – Шукуфе ханум, с которой мы были в добрых отношениях. Но после ее смерти Хикмет стал ее сдавать, и тут-то начались мои страдания…».
Притон в городской квартире…
Первые арендаторы Гаджизаде, утверждает женщина, несколько лет назад превратили обычную городскую квартиру в притон. Разумеется, потрясенные таким соседством жители сообщили об этом Хикмету Гаджизаде, попросив принять меры. Но он сделал вид, что его это не касается. Вакханалия с женщинами легкого поведения и их клиентами продолжалась восемь месяцев, пока по обращению соседей не вмешалась полиции. «Беспокойных» квартирантов выселили, и все облегченно вздохнули.
Поскольку притон находился непосредственно над жильем Расулзаде, происходящее там особенно досаждало именно ей. Женщина до сих пор не может забыть те кошмарные дни: «Из-за постоянного шума и суеты наверху я ни ночью, ни днем не могла уснуть. Круглосуточно приходили разные парочки, музыка, крики, порой скандалы… Сказала об этом Хикмету, но он меня чуть виноватой не сделал. А у меня потолок трясся, как при землетрясении. Пришлось идти в полицию. Надо сказать, отреагировали сразу - утром приехал наряд и вывел оттуда пять человек».
И новых квартирантов соседка снизу не устроила
В сентябре прошлого года в квартиру Гаджизаде въехали новые жильцы – молодая супружеская пара.
«Парень – гражданин Ирана, а его жена – наша гражданка. Поначалу все было спокойно. Но потом обнаружила, что они выбивают пыль и грязь из старого напольного ковра прямо с балкона. Естественно, почти все вытряхнутое оказывалось у меня дома. Тактично сделала им замечание, сказала, что грязный ковер нужно выбивать во дворе или отдавать в чистку. А через несколько часов этот иранский парень постучал ко мне в дверь и заявил, что я не смею делать замечание его жене. И, можно сказать, таким образом объявил мне войну», - говорит Халида ханум.
Сначала ее залили, как она считает, преднамеренно, оставив водяные краны открытыми, потом принялись до глубокой ночи топтаться и скакать, что, естественно, вызывает шум и тряску в доме соседки снизу.
«Квартиранты открыто пообещали, что не дадут мне спокойно жить и вообще доведут до психушки. Исполняя свои угрозы, они намеренно кричат, топчутся по полу так, что у меня потолок ходуном ходит. И так с утра до вечера и с ночи до утра. Я боюсь, что потолок в конце концов обрушится мне на голову. На нервной почве у меня порой руки трясутся... Говорила об этом Хикмету, а он заявил, что ничего поделать не может и что мне нужно просто терпеть. Позвонила участковому и проинформировала его об этом. Потом звонила на номер 102 и в 9-е отделение полиции. Тогда наконец пришли два сотрудника полиции, но наглые квартиранты им дверь не открыли. Зато как только полицейские удалились, принялись орать и стучать по полу всем чем попало. Пожаловалась в исполнительную власть района. Не знаю, может, соседям звонили и предупреждали, но эта молодая женщина начала ругать меня самыми грязными словами», - возмущается Расулзаде.
К травле присоединился и арендодатель…
К безобразиям, творимым в квартире сверху, вскоре примкнул и сам Хикмет Гаджизаде. Вместо того, чтобы выселить или хотя бы призвать к порядку своих квартирантов, он стал захаживать к ним и до поздней ночи музицировать на гитаре, отбивая при этом такт ногой об пол.
«Он делает это с такой силой, что у меня в двух комнатах люстры перегорели, а на потолке образовались трещины», - жалуется женщина.
Халида Расулзаде обратилась в 9-е отделение полиции уже с официальным заявлением, в котором попросила принять меры против буйных соседей, указав что квартиранты Гаджизаде причинили ей ущерб на сумму в 700 манатов. Однако в возбуждении дела по этому заявлению было отказано. Халиде ханум сказали, что только в суде она может отстаивать свои права. Но тут грянула пандемия, и поход в суд пришлось отложить.
«Предъявление иска, сам судебный процесс – дело не одного дня. Выдержат ли это мои нервы? Проблему запросто мог бы решить сам Хикмет Гаджизаде, но деньги ему, видимо, дороже жизни бывших добрых соседей», - говорит пожилая женщина.
Претензии тех, кто нарушил покой Халиды Расулзаде, прояснить не удалось, так как на звонки и стук из квартиры никто не отзывался…