Генпрокуратура начала аресты и в Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре для определения правовой оценки правонарушений, выявленных в результате внутреннего аудита министерства.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, на основании обращения Главное управление по борьбе с коррупцией провело операцию в городе Гянджа. В результате оперативных мер были задержаны заместитель начальника Государственного управления социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Кяпазского района Баяли Халилов и Эльчин Алекперов, сотрудник данной организации.

Они подозреваются в фальсификации назначения адресной социальной помощи гражданам.

Начальник Государственного фонда социальной защиты Кяпазского района Ульфат Ахмедов освобожден от занимаемой должности.