В Баку наступил комендантский час. Запрет на выход из квартир

С 00:00 14 июня до 06:00 16 июня 2020 года в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгаите, а также в Апшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах населению запрещается покидать места проживания или пребывания, а также прекращается работа общественного транспорта и передвижение автомобилей. Такое решение принял Оперативный штаб при Кабмине.

В указанный период граждане могут покинуть места проживания в этих городах и районах лишь в случае возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью, а также при необходимости обращения за медицинской помощью лишь на автомобилях скорой помощи, а также для участия в похоронах близких родственников, получив разрешение в колл-центре службы 102 Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

В этот период разрешается передвижение автомобилей специального назначения, аварийно-восстановительной службы, скорой медицинской помощи и служебных машин организаций (органов), деятельность которых разрешена, а также личных автомобилей их сотрудников, личных автомобилей граждан, которые будут участвовать в похоронах близких родственников.