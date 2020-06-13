Инженерно-саперные части ВС Турции приступили к работам по разминированию районов запада Ливии, освобожденных от незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара. Об этом сообщает в субботу в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве напомнили, что турецкие военные дислоцированы на территории североафриканской страны по приглашению признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС). Наряду с разминированием территорий, военные занимаются обучением и консультацией правительственных сил Ливии.

«Отряды саперов приступили к работам по разминированию населенных пунктов с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома», - говорится в сообщении.