Турецкие саперы зачищают от мин запад Ливии фото
Инженерно-саперные части ВС Турции приступили к работам по разминированию районов запада Ливии, освобожденных от незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара. Об этом сообщает в субботу в Twitter Министерство национальной обороны Турции.
Darbeci General Hafter’in Libya’da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte bomba imha uzmanlarımız da huzur ve güven ortamını sağlamak, sivillerin evlerine dönüşlerini kolaylaştırmak için tuzaklanmış mayın ve EYP’leri temizlemeye başladı.https://t.co/WHKcRrMFol pic.twitter.com/dAG0ePihjK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2020
В оборонном ведомстве напомнили, что турецкие военные дислоцированы на территории североафриканской страны по приглашению признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС). Наряду с разминированием территорий, военные занимаются обучением и консультацией правительственных сил Ливии.
«Отряды саперов приступили к работам по разминированию населенных пунктов с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома», - говорится в сообщении.