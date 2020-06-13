В течение встречи состоялись две сессии переговоров между премьерами стран V4. Целью их был обмен мнениями и взглядами на долговременные планы Евросоюза, объявленные в связи с преодолением последствий коронавируса для экономики стран ЕС. Об этом сообщило польское информационное агентство PAP.

Очный саммит лидеров, на лицах которых все же были защитные маски, состоялся впервые с момента начала пандемии коронавируса. Он посвящен взаимным консультациям по поводу многолетних финансовых мер с 2021 по 2027 годы в рамках Европейского фонда восстановления.

В чешской деревне Леднице, что расположена в регионе Южная Моравия, состоялась встреча премьер-министров стран так называемой Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Ее еще называют «Вышеградской четверкой» (V4).

Политика стран Центральной Европы, входящих в «четверку» - отстаивать свои позиции в рамках Евросоюза, иногда входя в открытые конфликты с Брюсселем по вопросам своей внутренней политики, а также по чувствительным вопросам экономики.

Одним из «камней преткновения» является так называемая политика «Европы двух скоростей», против которой последовательно выступает, в частности, Польша. По мнению Варшавы, в Евросоюзе все государства должны быть равны, и не разделены уровнем экономического благосостояния. Эту позицию разделяют и другие страны «четверки». Косвенно тема «двух скоростей» прозвучала и на этом саммите.

Накануне вылета в Чехию пресс-секретарь польского премьера Петр Мюллер в ответ на вопросы журналистов подчеркнул, что позиция Польши будет основываться на обязательности сохранения основной роли политики выравнивания в общей сельскохозяйственной политике будущего бюджета Евросоюза.

«В контексте проекта Европейского фонда восстановления обращается внимание на обоснованность выделения существенной финансовой поддержки для стран-членов ЕС, затронутых кризисом, вызванным пандемией, а также принятия более справедливых механизмов распределения предусмотренных в его рамках средств, с учетом признания зажиточности отдельных государств», - сказал П.Мюллер. «Целью польской стороны является высказывание своей позиции по отношению к этим вопросам. а также сохранение единства стран Вышеградской группы по этим дискутируемым темам», - добавил он.

В соответствии с представленным в конце мая предложением Европейской комиссии о бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы, он составит 1,1 триллиона евро.

Дополнительно к этому страны-члены ЕС должны иметь еще 750 миллиардов в виде грантов и кредитов в рамках инструмента оживления экономики (тот самый Европейский фонд восстановления).

По неофициальным данным, Польше из этой суммы Еврокомиссия предлагает 63,8 миллиарда евро. Также Еврокомиссия предложила 55 миллиардов евро на пополнение существующих программ политики выравнивания до 2022 года в рамках новой инициативы REACT-EU и увеличение Фонда справедливой трансформации с 7,5 миллиарда до 40 миллиардов евро.

Эта встреча завершила председательство в группе V4 Чехии. Ее роль с 1 июля по очередности перейдет к Польше.

Встреча премьеров V4 в Леднице предшествовала намеченному на 19 июня совещанию в режиме видеоконференции, на котором будет обсуждаться будущий бюджет Европейского фонда восстановления.

О предстоящем саммите сообщил пресс-секретарь председателя Совета Европы Шарля Мишеля Баренд Лейтс. Он сказал, что эта видео-встреча будет в качестве подготовительной к следующей, очной. Уже известно, что проект фонда предполагает источники финансирования громадного бюджета для оживления экономики 27 стран.

В Брюсселе еще до видеосаммита будут проходить консультации на эту тему. Есть идеи пополнять фонд средствами от системы торговли разрешениями на выбросы газов, средств от цифрового налога, налогами на крупные фирмы, а также фиксированной платы за уголь.

Уже сейчас обозреватели говорят, что битва за бюджет окажется очень серьезной. И одной из сторон, которая встанет на принципиальные позиции, будет Вышеградская группа.