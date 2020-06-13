Экс-посол Минасян: «Пашинян заработал миллионы на контрабанде металлолома»

Экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян обвинил премьер-министра Никола Пашиняна и его супругу Анну Акопян в организации незаконного вывоза 50 тысяч тонн металлолома. Как сообщает "Спутник Армения", об этом он заявил в ходе очередного ролика из видео ряда "Конец лжи".

В частности, Минасян заявил, что через компанию "Сделай шаг - проект", которая должна была привлекать инвестиции и создавать рабочие места, власти организовали вывоз металла за границу. По его утверждению, в 2014 году из Армении было вывезено 200 тонн металлических отходов, в 2015 году - ноль тонн, в 2016 году - 283 тонны, в 2017 году - 287 тонн, а вот с 2018 года объемы экспорта резко увеличились и за два года было вывезено 50 тысяч тонн металлолома.

Минасян рассказывает, что за каждую тонну экспортер должен выплатить госпошлину в размере 80 тысяч драмов (порядка 200 долларов), однако она не взимается, если металлолом является производственным отходом предприятия, принадлежащего вывозящей компании. Одновременно он утверждает, что Пашинян и его жена Анна Акопян, коротая по словам Минасяна непосредственно курирует работу с таможенными органами, не выплатили в бюджет 4 миллиарда драмов (8 млн долларов).

"Они смогли вывезти в Россию 7 тысяч тонн металла, представив это так, что якобы приобрели его у четырех индивидуальных предпринимателей в Котайкской области Армении, которые занимаются производством, и это их отходы. Торговая палата Армении предоставила соответствующие документы. Вы понимаете, что это уже мафия?!" - заявил Минасян.

Зять третьего президента подчеркнул, что все его обвинения базируются на документах, которые доступны и их легко можно изучить. Он добавил, что премьеру, если он не знаком с этой схемой, понадобится лишь неделя, чтобы опровергнуть его обвинения, либо найти и привлечь к ответственности виновных.