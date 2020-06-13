Глава минздрава Казахстана заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавиурсом. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

По словам главы минздрава, в настоящий момент он госпитализирован в инфекционный госпиталь.

«Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно», — отметил министр.

Биртанов попросил всех казахстанцев соблюдать «личный карантин» и придерживаться рекомендаций по профилактике.

Ранее сообщалось о госпитализации пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали с положительным тестом на коронавирус. Он отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев регулярно проходит проверки на заболевание и его здоровью в данный момент ничего не угрожает.