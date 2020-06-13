Сегодня с утра Служба национальной безопасности Армении проводит обыск в доме председателя крупнейшей оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, пишут армянские СМИ.

Депутат парламента Армении от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что действия правоохранителей оценивают в партии как политическое преследование.

«Сегодняшние действия - это последствие наших заявлений о ситуации в стране, последствие выражаемой нами обеспокоенности. Это политическое преследование, полицейские репрессии», - заявила Зограбян.

Она отметила, что речь идет о каких-то финансовых проблемах во время парламентских выборов 2017 года с одним из кандидатов партии.

«О действиях властей поставлены в известность международные организации и посольства», - сказала Зограбян.

Депутат Арман Абовян заявил, что власти пытаются заставить их замолчать.

«Но мы не будем молчать. Сегодняшние действия будут иметь политические последствия», - отметил Абовян.