Прокуратура об убийстве в Агстафе

На основании информации о том, что 14 июня примерно в час ночи житель села Дагкесемен Хуррийет Шамилов (1977 г.р.) был убит с нанесением ножевых ранений, сотрудники прокуратуры и полиции при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело.

Прокуратура Агстафинского района распространила сообщение в связи с убийством, совершенным на территории района.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены основания для подозрения в том, что преступление совершил односельчанин покойного, Турал Гейданов (1992 г.р.) во время конфликта, возникшего между ними на почве личных взаимоотношений, поэтому он был задержан в качестве подозреваемого.

Т.Гейданов передал следствию нож, использованный им при совершении преступления, и в ходе допроса с участием адвоката сознался в совершенном преступлении.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.